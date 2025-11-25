アイドルグループ乃木坂46・5期生の一ノ瀬美空さんが、11月28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭特集に登場します。一ノ瀬さんがソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初です。【写真】一ノ瀬美空さんの笑顔を惜しみなく見せたカットが表紙になりました一ノ瀬さんは2023年発売の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たして以来、最新曲『ビリヤニ』まで連続して選抜メンバーとして