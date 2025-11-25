高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中関係は急速に緊張を高めている。今日までに、中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけ、さらに日本産水産物の輸入を再び停止する措置を打ち出した。これらの中国側の対抗措置は、高市首相の発言への明確な報復として受け止められ、両国間の冷え込みを印象づけるものだ。【写真】「北方領土ってこんなに大きいんだ」本州の地図に重ねてみると…一連の対立の背景が高市首相の「台湾有事をめぐ