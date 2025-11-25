県やJAなどの関係者が集まり開かれた『県農業再生協議会』。2026年のコメの生産目標について話し合いました。 県の担当者は、2026年6月末の主食用米の民間在庫量について「適正量よりも在庫が多くなる懸念がある」と発表。2027年6月末の在庫を適正とするために、2026年産の主食用米の目標について今年よりも2.7万t少ない、56.2万tに設定する方針を示しました。 ■県農業再生協議会 石山章会長 「コメ価格が高騰するなかで、