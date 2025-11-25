私はアリサ（25歳）。旦那のタカアキ（35歳）と結婚して、旦那の地元に引っ越してきました。旦那はバツイチで、同じ町に前妻と息子が暮らしています。私はママ友ができたらいいなと思って、娘のアヤネ（6ヶ月）を連れて児童館の交流スペースへ出かけるようになりました。けれどなぜか避けられてしまうのです。ご近所さんも最近は挨拶すら返してくれません。私は「自分の何が悪いのだろう」と思って、ずっと思い悩んでいたのですが