任期満了に伴う『湯沢町長選挙』が告示され、現職の田村正幸さんが無投票で4期目の当選を決めました。 無投票で当選を決めた田村正幸さん。町議会議員を経て2013年に初当選し、これまで3期12年にわたって町政を率いてきました。 ■無投票で当選 田村正幸氏 「町を良くしていきたいという思いは誰にも負けないと思っている。観光の町・湯沢の発展にしっかりと取り組んでいきたい。」 田村さんは、観光施策や移住支援など