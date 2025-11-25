「ケンタッキーフライドチキン」は、11月26日（水）から期間限定で、冬季限定の大容量商品「ウィンターバーレル」を、全国の店舗で発売する。【写真】サイドも自由に選べる！「ウィンターバーレル」の詳細■冬のごちそうにぴったり今回「ウィンターバーレル」より登場するのは、バーレルにたっぷり詰めた「オリジナルチキン」と、好きなサイドメニューを自由に組み合わせられる「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンター