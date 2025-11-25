西武は25日、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を宣言している桑原将志外野手（32）と契約合意に達したと発表した。都内で取材に対応した広池浩司球団本部長は「ライオンズとして強くなりたい。そのために桑原選手の力が必要だと訴えてきて、このたびその熱意が伝わった結果、合意に至ったと思っています。本当に嬉しく思っていると同時に、来年強くなるための頼もしい選手が入団してもらえることが、非常に楽しみです」