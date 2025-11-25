25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5・7と推定される。大分県竹田市でも震度5弱を観測した。津波の心配はない。熊本県産山村の総務課で勤務する職員は「体感で5秒ほど大きく横揺れした」と西日本新聞の取材に話した。午後6時20分時点で、人的被害の報告はないという。同課によると、庁舎内では