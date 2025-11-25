＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ◇6543ヤード・パー72＞27日に開幕する大会を前に、前年覇者の桑木志帆が25日に宮崎入り。到着した宮崎ブーゲンビリア空港のオアシス広場で、歓迎セレモニーが行われた。【写真】花束に宮崎牛まで贈呈！桑木志帆を“おもてなし”空港に降り立つと、レイ、花束、そして記念品の宮崎牛が贈られ笑顔。インタビューでは「すごく気候も暖かくて、ひ