１１月２５日午後６時ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度５強の地震を観測しました。いまのところ大きな被害は確認されていないということです。午後６時１分ごろに、熊本県でマグニチュード５．７の地震が発生しました。震源は、熊本県阿蘇地方で最大震度は５強。この地震を受け政府はさきほど官邸連絡室を設置しました。総理官邸はＸで「関係府省が連携し、対応に全力を挙げる」としています。ＪＲ九州によります