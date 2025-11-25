25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で最大震度5強を観測する地震が発生しました。 【写真を見る】東北大学の遠田教授「広い意味で熊本地震の余震」熊本県産山村で最大震度5強 この地震について、東北大学災害科学国際研究所の遠田晋次教授は「広い意味で熊本地震の余震」との見解を示しています。 ――今回の地震は、どういった地震だと見られますか? 「直下型ですね、要するに熊本地震と同じような浅い地震です」