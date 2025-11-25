25日午後6時1分ごろ発生した熊本県阿蘇地方を震源とする地震の被害情報が入ってきました。 阿蘇警察署によりますと、産山村山鹿の県道南小国波野線で、3トンと200キロぐらいとみられる岩が山から落ちてきて、走行中の軽自動車に直撃したということです。運転していた女性にケガはないとのことです。この影響で県道南小国波野線が通行止めとなっています。また、産山村や阿蘇市の山道でこぶしほどの大きさの落石が多数発生してい