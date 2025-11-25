阪急百貨店梅田本店に設置されている古着の回収箱＝25日午後、大阪市北区エイチ・ツー・オー（H2O）リテイリングや青山商事、大阪府などは25日、古着を回収して再利用や再資源化につなげる循環型システムの構築に向け、協議会を設立したと発表した。大阪府内で焼却や埋め立て処分される古着を大幅に削減することを目指す。2024〜25年度に実施している、環境省のモデル実証事業が基盤。協議会は、H2O傘下の阪急百貨店梅田本店や