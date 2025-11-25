今年7月、横浜市の住宅に押し入り、現金およそ700万円が入った金庫を奪い、住人の男性に催涙スプレーのようなものを吹きかけ、けがをさせた疑いで男7人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、ボリビア国籍で自称、電気設備工のバカ・タケオ・ケビン・リュウ容疑者（29）と、東京・町田市の会社員、石田雄大容疑者（24）ら男7人です。バカ容疑者らは今年7月、横浜市神奈川区の住宅に侵入し、現金およそ700万円が入