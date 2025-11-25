グラビアアイドルやモデル、コスプレイヤーとして活動している日本在住のイギリス人、ジェマ・ルイーズが投稿したセクシーな姿でポーズを決める最新ショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“10kg減”が話題のジェマ・ルイーズの水着姿（複数カット）「黒船天使」という異名を持ち、「リア・ディゾンの再来」として話題になったジェマ。5月21日にはデビューシングルをリリースするなど、活躍の場を広げている。