熊本県で最大震度5強を観測した地震で、空の便には大きな影響は出ていません。【画像】地震発生時の様子 熊本市日本航空によりますと、熊本空港の滑走路が確認のため一時使用できなくなりましたが、現在は使用できているということです。また熊本空港を発着する便は、出発便に若干の遅れはあるものの、このあと通常運航になる見込みだということです。全日空も若干の遅れはあるものの、大きな影響はないということです。（AN