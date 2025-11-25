サイドミラーが壊れた軽乗用車。人をはねて逃走したとみられる容疑者の車です。警察によりますと、逮捕されたのは城山百合容疑者（61）。24日午後2時半すぎ、三重県 松阪市で自転車に乗っていた86歳の女性を車ではねて大けがをさせたにもかかわらず、逃走した疑いがもたれています。はねられた女性は頭を打つなどして病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。車の行方を追っていた警察官が、城山容疑者が住む明和町