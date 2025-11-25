プロ野球セ・パ両リーグのベストナインが25日発表され、中日ドラゴンズから岡林勇希選手が2年ぶり3度目の受賞です。岡林選手は今シーズン、12球団でただ1人全143試合にフルイニング出場しました。キャリアハイとなる168安打をマークし、最多安打のタイトルを獲得したほか、堅い守備も評価され、ゴールデン・グラブ賞も受賞しています。岡林選手は球団を通じて「チームは悔しい結果で終わって