24日、沖縄本島で発生した大規模断水。那覇空港内の飲食店などにも影響が。断水の影響は解消しつつありますが、一部の店舗では営業再開が未定となっています。ＳＮＳでは、『断水で臨時休業まだなにも食べられない･･･』（Xによる）観光客も多く利用するモノレールでは、一部の駅でトイレの使用を制限していました。（現在は全駅利用再開）小中学校・高校の一部が休校や昼までの授業にするなど、市民の生活への影響が続いています。