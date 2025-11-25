25日午後6時1分ごろ、熊本・阿蘇地方を震源とする強い地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。今の状況について熊本市のテレビ熊本本社から、西村勇気キャスターが中継でお伝えします。最大震度5強を観測した熊本県内。ここは熊本県北部のテレビ熊本前です。私はこのあと午後8時55分のニュースに出すためのVTRを当時、編集していました。まず携帯が鳴り響くと同時に、下からド