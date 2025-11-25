福井県の杉本知事が部下へのセクハラ疑惑をめぐる責任を取って辞職する意向を表明しました。福井県杉本達治知事「県政の混乱を少しでも抑え一日も早く新しい体制で県政を再始動していただくため知事の職を辞することを決意。近日中に退職の申し出をさせていただく」福井県の杉本達治知事は、いわゆるセクハラ疑惑の責任を取って辞職する意向を表明しました。杉本知事をめぐっては、不適切な内容のテキストメッセージを部下に送っ