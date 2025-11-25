【その他の画像・動画等を元記事で観る】ANIPLEX×Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィスザサウンドオブヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！この度、23日放送となった第8話「祭りの後の光と闇と」にて使用された、劇中歌「エレジー」の配信が開始、そしてリリックビデオも公開された。JUNEの念願のボーカル曲であり、弟を想い歌った「エレジー」