お笑いタレントのバカリズムが２０２７年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の脚本を手掛けることを決定し、歓喜の声が多数寄せられている。バカリズムは２５日、自身のインスタグラムを更新し「２０２７年のＮＨＫの朝ドラを書くことになりました。」と発表。「タイトルは『巡るスワン』で、主演は森田望智さんです」と明かし、女優・森田望智と満面の笑みでタイトルを指さす２ショットを公開した。続けて「長野県の警察署の生活