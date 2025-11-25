高知県の仁淀川流域の魅力を首都圏から発信する「関東仁淀ブルーの会」の総会が東京で開かれ、仁淀ブルーの認知向上や交流人口の拡大を申し合わせました。「関東仁淀ブルーの会」は、関東在住の仁淀川流域市町村の出身者が、首都圏から地域の魅力を発信しようと2024年設立されたものです。このほど東京で総会が開かれ、首都圏からの約40人と流域6市町村の首長など、あわせて約60人が出席しました。会では、ホ