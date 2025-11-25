ドル指数は小幅に低下＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数は小幅に低下している。一時１００．０６５と前日ＮＹ終値１００．１４２を下回った。東京午後には１００．２６１まで上昇する場面があったが、その後はドル売り優勢になっている。ただ、値動きは限定的。今週に入ってからの揉み合いレンジ内にとどまっている。 ドルインデックス＝100.07(-0.07-0.07%)