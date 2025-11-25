ドル円一時１５６．１５レベル、円買い圧力で＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円やクロス円が軟調に推移している。ドル円は156.15レベルに安値を広げた。ユーロ円は180.10レベル、ポンド円は205.01レベルまで下落。 欧州株が軟調に推移しており、リスク警戒の動きがみられている。また、ドル円の157円台では介入警戒感も指摘されている。きょうは連合会長が政府に対して物価安定を求めている。円安によるイン