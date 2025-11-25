ボートレース江戸川の「第26回日本財団会長杯」は26日に予選最終日の4日目を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で大注目の存在は、得点率7.25で小川知行と並んで13位につける上村慎太郎（37＝山口）だ。今節は初日5着発進から、2日目は1、2着と巻き返した上村。3日目は4R6号艇1走だった。スタートはコンマ25の5番手だったが、1周1マークは4コースカドの岩瀬裕亮が捲る展開となり、冷静に空いたところを突いてバックは3番手で