熊本県で震度5強を観測した地震について、これまでに入っている熊本県内の情報です。【画像】地震発生時の様子 熊本市阿蘇広域消防によると、午後6時8分に「地震の後に落石があった」と通報がありました。産山村・山鹿の県道40号で落石があり、片側通行になっているということです。これまでにけが人の情報は入っていません。熊本県の危機管理防災課は、午後6時1分に災害警戒本部を設置し、被害情報の収集にあたっています。