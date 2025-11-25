【第80話】 11月24日 公開 「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」 【拡大画像へ】 小学館は11月24日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第80話「狙いを定めて」をサンデーうぇぶりにて公開した。 本作は互いを下心ありの”そういう目”で見ている主人公の池沢と、同じクラスの美少女・江口による純愛ラブコメ。第80話で2人はお祭りの射的に挑戦