Photo: 小暮ひさのり 未来のちびっこ収納マスター（と、その保護者さま）へ。小学校入学からなが〜く付き合うランドセル。置き場所ってもう決めています？ 「学習机の横」が定番といえばそうですが、今は学習机を導入しないリビング学習も一般的ですよね。そうなると置き場に困る、ランドセル。我が家も来春から小学校入学なので、どうするかなぁ…。と考えていた中、アイデアに一目惚れした