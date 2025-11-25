B1西地区所属の長崎ヴェルカは11月25日、ニュージーランド代表のジョーダン・ナタイとの2025－26シーズンにおけるサポートコーチ契約に合意したことを発表した。 ニュージーランド出身で現在32歳の同氏は、ニュージーランドNBLやオーストラリアNBL、ブリガム・ヤング大学ハワイ校でもプレーした経験を持つ。ニュージーランド代