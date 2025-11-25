【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月29日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2026年1月号の表紙画像とラインナップが公開された。 ■Adoが約1年半ぶりにJAPANの表紙に登場 表紙巻頭にはAdoが登場。東京ドームと京セラドーム大阪で開催された、自身初のドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』を完遂したAdoが、約1年半ぶりにJAPANの表紙を飾る。 2度目のワールドツアーの凱