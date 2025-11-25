25日深夜0時ごろ、新潟市中央区の柳都大橋付近でイノシシの目撃がありました。警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、25日深夜0時ごろ、新潟市中央区下大川前通6ノ町にある柳都大橋付近で通行人が体長約1mのイノシシを目撃しました。イノシシは、新潟市歴史博物館「みなとぴあ」の方向に走っていったということです。 新潟市中央区では、23日にも西船見町の市道で体長約1mのイノシシが目撃されています。警察は