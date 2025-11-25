およそ170年前のそばの実を復活させた、幻とも呼ばれる「天保そば」の試食会が山形市で開かれ、「天保そば」のふるさと、福島県大熊町の人たちが特別な時間を楽しみました。 【写真を見る】江戸時代のそばを復活させ、味わう！幻の「天保そば」で地域交流…そのお味は？（山形） 「幻の山形天保そば」は、福島県大熊町の旧家に江戸時代から保管されていたそばの実を山形県のそば職人たちが27年前に蘇らせたものです。 東日本