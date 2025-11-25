東京都はきょう、火葬料金の高騰をうけて、自治体が民間火葬場の管理監督を行う際の仕組みの整備などを求め、厚生労働省に申し入れを行いました。都内では火葬料金の値上げが続いていて、都は実態調査などをした上で、対応に乗り出すことを明らかにしていました。都はきょう、東京23区の特別区長会とともに、厚生労働省に、▼民間火葬場に対して、火葬料金を含む自治体の指導権限を法律で明確化する、▼火葬料金の設定についてガイ