パナソニックは12月1日に、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment（フラグメント）とコラボレーションした、電気シェーバー「ラムダッシュ パームイン」の特別仕様モデル「ラムダッシュ パームイン - fragment edition」（ES-PVHF）を、公式オンラインショップ「Panasonic Store Plus」やPanasonic Beauty OMOTESANDO（東京都渋谷区）にて販売する。価格はオープンで、「Panasonic Store Plus」での価格は3万9600円。●日常の所作をス