タイ国籍の当時12歳の少女が東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、店の経営者の男が警視庁に再逮捕されました。少女が違法に働かされていた背景には何があったのか。タイで取材しました。タイのSNSには日本の風俗店への求人募集が。現地のブローカーを直撃すると…現地のブローカー「あなたが働きやすい店でいいよ、店によって違うから。東京には“隠れマッサージ”専門のお店があります」深刻な「人身取引」の裏