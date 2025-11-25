東京で開催中のデフリンピックは25日、競技の最終日を迎え、今年廃止された東京高速道路「KK線」でマラソンがおこなわれました。25日午前、東京の銀座エリアを通る東京高速道路「KK線」でデフリンピックのマラソン競技が行われました。KK線を往復する周回コースで42.195キロを選手たちが走り抜けました。KK線をコースに採用した理由について、都は海外の選手に都心の風景を楽しんでもらうことが狙いだとしています。KK線は、首都高