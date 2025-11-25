日本ハムの山県秀内野手（23）が25日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、770万円増の年俸1600万円でサインした。早大から24年ドラフト5位で入団。1年目は持ち前の高い守備力を生かし、84試合に出場。二遊間で存在感を示した。山県は「特に守備の方で高い評価をしてもらった。充実したシーズンを送ることができた」と笑顔を見せた。打撃でも、9月9日のソフトバンク戦で最強助っ人左腕のモイネロから2打席連続本