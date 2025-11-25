ＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、ホーム鶴岡市でデンソーと対戦しました。 ここまで１勝１１敗となかなか勢いに乗れないアランマーレ山形。今シーズン初めての鶴岡でのホーム戦で、勝利を掴みたいところです。 第１セット、中盤まで互いに点を取り合い競る展開となります。デンソーは、ブラジル代表のロザマリアを中心に攻撃を組み立て得点を重ねていきます。 一方、