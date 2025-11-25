25日(火)は天気が下り坂で、この時間は所々で雨が降っています。 今日は、最新の3カ月予報の発表がありました。 ◆北陸地方 3カ月予報 新潟県が含まれる北陸地方は、12～2月にかけての冬の間、気温・降水量ともにほぼ平年並みの予想です。ただ、とくに注意が必要なのは12月です。期間を通してみると、平年並みだとしても12月下旬は寒気が強まり大雪になる可能性があります。 12月は、日本海がまだ暖かく雪雲が発達しや