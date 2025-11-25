首都圏を中心にマンション価格の高騰がつづき、転売目的の取引が増える中、不動産会社などで作る業界団体は、初の“転売対策”の指針を発表しました。不動産協会がきょう発表したのは、分譲マンションの「投機目的」の短期転売を防ぐ取り組みです。▼引渡し前の転売活動を禁止するほか、▼1物件あたりの購入戸数を制限、▼契約名義などを厳格化します。「三井不動産」や「三菱地所」「住友不動産」などの大手各社は対策の実施を決