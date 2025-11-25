【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iが、最新フルアルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した『No.II (Deluxe)』を、12月1日に配信限定でリリースすることが発表となった。 ■『No.II』は、累計3億回ストリーミングのロングヒットを記録中！ 自身2度目となる全国ライブツアー中の福岡公演にて発表となった『No.II (Deluxe)』は、最新アルバム『No.II』に、新曲「LAVALAVA」を追加した全17曲