○ディアライフ [東証Ｐ] 489万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限73万株の第三者割当増資を実施するほか、ディアネスを割当先とする111万株の並行第三者割当を行う。発行価格は12月3日から8日までの期間に決定される。 [2025年11月25日] 株探ニュース