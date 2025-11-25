９月のベルリンマラソンで３時間２５分５１秒をマークしたタレント・井上咲楽の?目立ちたい精神?は、意外なところで役立っていた。２５日には都内で行われた「ＡＤＩＤＡＳＥＫＩＤＥＮＤＡＹ」に、昨季の箱根駅伝を盛り上げた青学大ＯＢの太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、国学院大ＯＢの平林清澄（ロジスティード）とともに出席。トークセッションで過去の自分を回想し「走り始めたきっかけが小学校の時に体力