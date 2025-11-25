25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万8550円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては109.52円安。出来高は2059枚となっている。 TOPIX先物期近は3290ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.89ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 485