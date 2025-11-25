「２０２５阪神タイガースリーグ優勝祝賀会」が２５日に大阪市内のホテルで開催され、吉村洋文・大阪府知事や掛布雅之ＯＢ会長らが出席。栄光の虎ナインたちを祝福した。ユニホーム組を代表して挨拶に臨んだ藤川球児監督（４５）はまず、チーム自慢の長距離砲の名を挙げ、以下のように称賛した。「コーチ経験もないまま、このような大役を預かった私がチームを率いる時に、まずは先人の言葉を借りて『凡事徹底』と『姿勢』と