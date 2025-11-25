愛媛県今治市役所で記者団の取材に応じる徳永繁樹市長＝25日午後愛媛県今治市や西条市で3〜4月に発生した山林火災を巡り、今治市は25日、出火原因を「不明」とする報告書を公表した。たき火や放火などの有無を調査したが、出火原因を特定できなかったという。市消防本部は初動対応や当時の応援要請を検証、「問題はなかった」とした。市は報告書で今後、治山ダムなどを設置、防火力の高い樹木を植栽するなどして、山林の復旧