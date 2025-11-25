ロッテのドラフト6位・岡村了樹捕手（富島高）が25日、日向市内のホテルで契約を行った。背番号は『69』。契約金3000万円、年俸460万円（金額はいずれも推定）岡村は「プロ野球の世界に入る実感がわいてきました。息が長く、周りの方から応援される選手になっていきたいです。1年目は体作りをしながら、チャンスをしっかりと掴んでいきたいです」と意気込んだ。なお、好きなロッテのお菓子はコアラのマーチだ。▼ 岡村了樹生