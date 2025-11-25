中国・湖南省など各地のレンガ工場で、知的障害者らが違法に働かされていたことが次々と判明している。被害申告が難しい障害者を支配し、搾取していたとして、一部の工場関係者は公安当局に拘束された。中国メディアは、表沙汰になったのは「氷山の一角」として徹底調査を求めている。（湖南省永州出水翔太朗）「殴られるのが怖かった」今月上旬、同省永州の農村を訪れると、敷地内に山積みのレンガが残された工場があった。